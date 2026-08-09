A prefeitura de Goiânia prepara por R$ 4,64 milhões a reforma de 48 banheiros do Paço Municipal - conjunto de edifícios que reúnem a sede administrativa do município, o gabinete do prefeito e diversas secretarias e órgãos municipais. Em média, cada banheiro será reformado por R$ 96,6 mil. O projeto vinha se arrastando desde 2022, no primeiro ano da gestão do então prefeito Rogério Cruz, e ganhou velocidade a partir do semestre passado. A Construtora Ferreira Santos, de Vila Velha (ES), contratada sem licitação própria pela prefeitura para atender demandas genéricas de obras de pequeno porte, será responsável pelo serviço.\nUma planilha orçamentária feita em março pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), a qual O POPULAR teve acesso, apontava um custo de R$ 3,2 milhões para a reforma dos 48 banheiros. Porém, o orçamento elaborado em junho pela Construtora Ferreira Santos previa gasto de R$ 4,6 milhões. Ao jornal, a prefeitura argumentou que não havia nenhum projeto em março, que a primeira planilha era uma “previsão orçamentária no plano de compras” e que, quando se fizeram os projetos de engenharia, foram selecionados “matérias que visam a durabilidade, como granito, vasos e mictórios de qualidade, buscando a baixa manutenção a longo prazo”.