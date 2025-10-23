O Parque Mutirama, fechado desde o dia 20 de março deste ano, deve reabrir até janeiro de 2026, durante as férias escolares, segundo a Prefeitura de Goiânia. A reforma de 25 brinquedos está praticamente concluída, com cerca de 90% da conclusão efetivada, a partir de um acordo de cooperação, com doação da Associação Empresarial da Rua 44 (AER44) do contrato com a empresa de engenharia responsável pelo serviço. Para a reabertura, faltam os laudos de segurança do local, como de aterramento e do Corpo de Bombeiros. Já está certo de que haverá pagamento para a entrada no parque, mas com valor considerado baixo, embora ainda não definido.\nDe acordo com o conselheiro da Secretaria Municipal de Gestão, Negócios e Parcerias (Segenp), Flávio Rassi, o conserto dos brinquedos é uma fase para a reabertura do parque, “uma das mais importantes”. Isso porque as atrações também foram o principal motivo para o fechamento do local, visto que a empresa responsável pela manutenção dos brinquedos deixou de realizar o serviço em março pela falta de pagamento das faturas desde agosto de 2024, o que foi explicado pela gestão municipal, à época, com a falta de autorização da controladoria municipal, por falhas no contrato. Em março, apenas seis das 27 atrações tinham condições de funcionar.