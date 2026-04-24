Após oito anos, a Prefeitura de Goiânia volta a revitalizar os monumentos dos viadutos da Avenida 85, tanto com a Avenida D, chamado de Latif Sebba, quanto na Avenida T-63 (João Alves de Queiroz). As obras começam neste sábado (25), na estrutura da Praça do Ratinho, e 15 dias depois será iniciada na Praça do Chafariz. Em 2018, ocorreu uma revitalização que durou seis meses devido à falta de materiais no mercado para reposição das placas.\nDesta feita, os trabalhos ocorrerão prioritariamente aos finais de semana e no período noturno, quando as trincheiras em ambos os locais estarão bloqueadas. Nestes momentos, os motoristas que trafegarem pelo local deverão utilizar as alças laterais para acessar a Avenida 85. As obras têm um orçamento total de R$ 817,7 mil e cada uma delas deve durar 30 dias, sendo que ocorreram de forma simultânea. Na Avenida D, o custo é de R$ 345 mil, enquanto que na T-63 a reforma será de cerca de R$ 472 mil. Sobre o estado de conservação, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que os monumentos foram construídos há mais de uma década e não passaram por processos de revitalização nesse período.