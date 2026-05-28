-Vídeo (1.3415511)\nEm Niquelândia, no norte goiano, uma área privada cercada por rios e matas nativas tem chamado atenção pela presença de espécies raras e ameaçadas de extinção. Registros feitos por câmeras de monitoramento revelaram que a reserva Legado Verdes do Cerrado abriga os chamados 'Big Five', grupo formado pelos cinco maiores mamíferos terrestres do bioma: onça-pintada, tatu-canastra, anta, lobo-guará e tamanduá-bandeira (assista acima).\nAo POPULAR, a bióloga Sônia Fagundes, coordenadora de sustentabilidade da reserva, explicou que a presença simultânea dos animais, que foram flagrados circulando livremente pela área, indica que o local ainda mantém características ambientais essenciais para a sobrevivência da fauna do Cerrado.\nA onça-pintada, por exemplo, precisa de grandes áreas, disponibilidade de presas e conectividade entre áreas conservadas. A anta depende de ambientes com água e vegetação, o tatu-canastra é uma espécie de difícil detecção, com hábitos discretos, e o lobo-guará e o tamanduá-bandeira também precisam de uma paisagem minimamente conservada para se manter”, disse.