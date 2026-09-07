A Região da 44 ganhará um novo projeto de revitalização para transformar a identidade e a infraestrutura local até 2027. É o que busca um projeto da Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Estado, que prevê a requalificação de ruas e calçadas, retirada da fiação aérea e o aterramento dos fios, a instalação de novos equipamentos e mobiliário urbano e a implantação de jardins de chuva. O acordo prevê levantamentos técnicos e a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, além da estimativa de quanto as intervenções devem custar. Os trabalhos estão previstos para começar em 15 de setembro e devem ser concluídos em setembro de 2027.\nO acordo foi firmado na última quarta-feira (2), por meio de um termo de cooperação técnica e de um plano de trabalho, pelos titulares da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), Ricardo de Oliveira Silva, e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas), Adonídio Neto. O POPULAR teve acesso ao plano de trabalho que envolve três frentes. Além do “Ruas Completas – Região da 44”, a parceria entre Estado e município engloba um projeto executivo para implantação do Polo Produtivo da Moda no Setor Recanto do Bosque e a implantação dos pórticos do Arranjo Produtivo Local (APL) Moveleiro no Jardim Guanabara. A ação envolve ainda a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan).