À esquerda, dona Maria Eneida. À direita, a margem do Rio Araguaia, na Região da Viúva (Reprodução/Instagram de Pousada Xixá e Instagram de Clenia Naves)\nQuem gosta de pescar provavelmente conhece ou pelo menos já ouviu falar sobre a "Região da Viúva", local próximo ao Rio Araguaia, no munícipio de Novas Crixás, no norte goiano. Mas o que talvez muitos não saibam é a história por trás do nome. Na área, existiam duas fazendas que pertenciam a duas mulheres viúvas. O POPULAR conversou com uma delas, Maria Eneida Naves da Silva, de 74 anos. A trajetória da aposentada é sinônimo de fé, resiliência e cuidado com a família.\nComo surgiu o nome\nDona Maria Eneida se casou com Moacir Pereira da Silva em dezembro de 1969. O casal teve duas filhas - Cláudia e Clenia. Mais tarde, em 1972, Moacir, que era um empresário do ramo atacadista, comprou uma fazenda em Nova Crixás para usufruto da família. Na região, já havia outra fazenda cuja dona e moradora era uma viúva, chamada Otaciana. A partir daí começaram a surgir comentários como "viúva Otaciana" e "fazenda da viúva", falas ditas por turistas e pescadores para servir de indicação e ponto de referência.