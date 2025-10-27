Inaugurado há pouco menos de um mês, o Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, mesmo após a reestruturação e reforma, ainda apresenta problemas relacionados à falta de acessibilidade física e visual. A promessa era resolver problemas antigos da plataforma, como goteiras nos dias de chuva, falta de acessibilidade e dificuldade de circulação de passageiros. Entretanto, questões relacionadas à acessibilidade ainda perduram no local como desafios.\nO terminal renovado integra o projeto da nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). Durante a entrega e inauguração, o governo estadual afirmou que o terminal estava dentro dos padrões de acessibilidade. Em visita ao local, no entanto, O POPULAR verificou algumas estruturas que fogem às normas, tanto nos arredores quanto dentro do terminal.