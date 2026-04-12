Um relatório feito por uma empresa de consultoria ambiental atestou que o aterro sanitário municipal de Goiânia possui estabilidade satisfatória e que todos os pontos considerados mais sensíveis no local apresentaram fatores de segurança superiores ao mínimo preconizado por resolução da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esse é o segundo laudo a respeito do monitoramento geotécnico do aterro municipal, sendo que este também foi realizado na atual gestão da prefeitura.\nA demanda sobre a situação geotécnica do aterro é antiga, chegando a ser uma das exigências do termo de ajustamento de conduta (TAC) assinado pela administração municipal com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em 2020. A partir de uma briga na Justiça no primeiro semestre do ano passado, envolvendo o MP-GO e o governo estadual, o prefeito Sandro Mabel (UB) acelerou o processo para resolver os impasses envolvendo o aterro, adotando uma série de medidas que estavam caminhando muito lentamente nas gestões anteriores.