As bacias dos rios Meia Ponte e dos Bois, em Goiás, ainda possuem 25% de remanescentes de vegetação nativa, enquanto as do Médio Tocantins e Paranã alcançam 33%. É o que aponta um levantamento fruto de uma iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em convênio com a Universidade Federal de Goiás (UFG). A identificação precisa dessas áreas é essencial para estudos de conservação, manejo sustentável e monitoramento ambiental.\nO Atlas dos Remanescentes de Vegetação Nativa do Estado de Goiás foi iniciado em dezembro de 2024, com o intuito de mapear esses territórios. “Surgiu pela necessidade de uma base confiável, que demonstrasse a realidade do remanescente de vegetação nativa no estado”, diz Robson Disarz, subsecretário de Licenciamento, Fiscalização e Controle Ambiental da Semad. Juntas, as duas bacias mapeadas até agora representam cerca de 33% do território total de Goiás. O Atlas, que deve entregar todos os resultados até setembro de 2026, ainda vai mapear as bacias do Alto Araguaia e Rio Vermelho, Paranaíba, Médio Araguaia e Almas, São Francisco e Corumbá.