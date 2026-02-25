O Mogno se localiza no terreno da sede da Justiça Federal em Goiás, estando sob responsabilidade da própria (Divulgação/SJGO)\nA icônica paisagem da Rua 20, no Setor Central de Goiânia, manterá, ao menos até sábado (28), sua sentinela mais antiga. A remoção do mogno de quase 70 anos, prevista para ocorrer nesta semana, foi oficialmente adiada pela Justiça Federal (TRF). O mogno brasileiro (Swietenia macrophylla) é um dos símbolos ambientais e afetivos do Setor Central foi plantado no fim da década de 1950 por estudantes da Faculdade de Direito contra o desmatamento da espécie no norte do Estado, região que hoje corresponde ao Tocantins.\nAo POPULAR, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que não iria se pronunciar e os questionamentos devem ser feitos para a TRF que realizou a solicitação. A reportagem entrou em contato por e-mail com o órgão, mas até a finalização da matéria, não teve nenhum retorno.