O Ministério dos Transportes anunciou que, a partir desta sexta-feira (9), "bons condutores" poderão renovar automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O ministro da pasta, Renan Filho, assinará nesta sexta uma medida administrativa que autoriza o ato. Ele anunciará, em evento às 11h na sede do ministério em Brasília, que as primeiras renovações automáticas já estarão liberadas ao longo do dia.\nBenefício será para motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses. De acordo com o governo federal, os beneficiados são aqueles que estão cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).\nEntenda como funcionam as novas regras para tirar a CNH\nProcesso para tirar CNH será por tempo indeterminado e primeiro reteste será gratuito, diz Detran\nPara eles, o documento será atualizado diretamente no sistema quando vencer. Ainda de acordo com o ministro, o processo será automático e digital no Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), mas a atualização aparecerá também no aplicativo da CNH do Brasil.