O processo de reordenamento da fiação nos postes de Goiânia deve durar de dois a três anos. A ação prevê desde a retirada de cabos em desuso até a reestruturação e manutenção dos fios ativos, seguindo as normas de distância mínima entre os cabos de telecomunicações, o solo e a rede elétrica. O trabalho será conduzido pelas empresas responsáveis pelos fios e contará com a participação da Prefeitura de Goiânia, da Equatorial Goiás e do Ministério Público, sendo que as ações emergenciais terão início no dia 20 deste mês.\nNesta quinta-feira (9), uma reunião entre a Prefeitura, empresas de telecomunicações, Equatorial Goiás, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) marcou a retomada do programa Cidade Segura. A iniciativa tem como objetivo remover fiações caídas e sem uso, a fim de evitar riscos de acidentes e reduzir a poluição visual causada pelo excesso de cabos.