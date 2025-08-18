Repórter cinematográfico Divino Costa morreu aos 61 anos, em Anápolis (Reprodução/TV Anhanguera)\nO repórter cinematográfico Divino Costa morreu aos 61 anos, neste domingo (17), em Anápolis. O velório está sendo realizado nesta segunda-feira (18). Ainda não há informações sobre o sepultamento.\nEm nota, o Grupo Jaime Câmara lamentou a morte do repórter cinematográfico, que atuava na TV Anhanguera de Anápolis, e manifestou solidariedade à família e aos amigos.\nDivino será sempre lembrado pelo profissionalismo, generosidade e respeito com que tratava a todos, deixando um legado de dedicação e amizade", diz um trecho do comunicado.\nMorre Jorge Braga, um dos principais cartunistas do País\nMorre repórter cinematográfico da TV Anhanguera Laécio Santana, que estava internado para tratamento no pulmão\nFotógrafo premiado, Lázaro Neves morre em Goiânia