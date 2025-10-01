A jornalista Malu Longo, que integra a equipe do POPULAR, está entre os três profissionais mais admirados do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, uma iniciativa da Jornalistas Editora, em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. A premiação, realizada desde 2021, visa homenagear e valorizar o trabalho dos jornalistas que atuam na cobertura destes temas. No dia 27 de novembro, em São Paulo, serão revelados os nomes mais votados de 14 categorias temáticas.\nA premiação é feita através de uma eleição em dois turnos de votação na qual o colégio eleitoral é composto por jornalistas e profissionais de comunicação, sejam eles de assessoria de imprensa ou comunicação corporativa. No primeiro turno foram indicados 2.300 nomes, dos quais 246 mais votados foram para o segundo turno. Em 2025, a renovação dos indicados foi de aproximadamente 30% em relação a 2024. Dos 16 homenageados nas cinco regiões, nove integram a lista pela primeira vez, entre eles Malu Longo (O POPULAR) e Carmen Souza (Correio Braziliense). Ainda na região Centro-Oeste, integra a lista dos mais admirados, Paula Laboissière (Agência Brasil).