A Prefeitura de Goiânia pretende focar na criação de dois reservatórios para conter os alagamentos na Marginal Botafogo. As duas obras – uma no curso do Córrego Botafogo entre a Avenida 2º Radial e abaixo da Rua Nonato Mota e a outra abaixo da Avenida A – já estão em fase de projeto e devem ser executadas com recursos federais do Novo PAC. As intervenções foram escolhidas a partir do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN) desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Além da Marginal Botafogo, a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) ainda estuda obras na Marginal Cascavel e na região do Córrego Macambira e do Rio Meia Ponte, que dependem de previsão de recursos.\nDe acordo com a superintendente de Obras e Infraestrutura, Flávia Ribeiro, a gestão atual tem usado o estudo como referência para planejar ações e evitar obras que contrariem as diretrizes técnicas. “O plano é macro, ele faz uma leitura de toda a cidade, indicando os pontos mais críticos e as soluções possíveis. Agora, cabe à Prefeitura transformar essas diretrizes em projetos executivos para, depois, licitar e executar as obras”, explicou.