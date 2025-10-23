A Residência terapêutica feminina do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Beija Flor, no Jardim Presidente, região sudoeste da capital, pode ser despejada por falta de pagamento de aluguéis e água pela Prefeitura de Goiânia. A decisão judicial é de 9 de outubro e a prefeitura deve desocupar o imóvel em até 30 dias.\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia para saber se o Município já entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça, mas não teve retorno até a última atualização da matéria. Nos autos, a Prefeitura de Goiânia alegou improcedência do pedido de despejo, sob o argumento de que o imóvel está afetado a um serviço público essencial.\nNo entanto, a juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, afirmou que a prestação do serviço não dá ao poder público o direito de permanecer indefinidamente em imóvel particular sem a devida contraprestação e contra a vontade do proprietário. "A supremacia do interesse público não é um princípio absoluto e não pode servir de escudo para o inadimplemento contumaz de obrigações contratuais".