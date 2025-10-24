O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) emitiu um auto de infração contra a Prefeitura de Pirenópolis devido a irregularidades identificadas durante as intervenções no Largo da Matriz. A área em questão está localizada no entorno da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, um bem tombado nacionalmente e um dos mais importantes marcos históricos do Estado.\nA autuação, formalizada na última terça-feira (21), foi o desfecho de um processo de fiscalização iniciado a partir de uma denúncia. No documento, a prefeitura, como proprietária e responsável pelo local, é penalizada por executar obras em total desacordo com o projeto que havia sido submetido e aprovado pelo órgão federal. A intervenção resultou em uma avaliação técnica que classificou o estado de preservação do largo como “muito alterado”.