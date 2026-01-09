A retirada de árvores da Praça Cívica, em Goiânia, durante obras de reforma em prédios históricos, ganhou contornos de irregularidade após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informar que parte dos cortes foi realizada pela Prefeitura de Goiânia sem autorização do órgão federal, responsável pela proteção da área tombada. Ao todo, 14 árvores foram cortadas na área, em intervenções que levantaram questionamentos por parte de moradores e do Iphan.\nDo total extirpado, dez exemplares tinha corte autorizado pelo Iphan, mas a pedido da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), no contexto das obras de reforma do antigo Fórum e do antigo Tribunal de Justiça. Para esses casos, houve apresentação de plano de recomposição da massa arbórea, prevendo o plantio compensatório na própria Praça Cívica. De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), a autorização ambiental prevê o plantio de dez novas mudas, sendo três ipês-tabaco, três ipês-brancos e quatro exemplares de nó-de-porco.