Os postes em estilo art déco que compõem o canteiro central da Avenida Goiás, no Setor Central, em Goiânia, podem ser substituídos por unidades tradicionais com luz de LED até o final do ano, como adiantou O POPULAR na edição desta quarta-feira (12). O projeto, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está em fase de análise e conforme o diretor de serviços públicos da pasta, Cleverson Emerick Neto, o foco neste momento é conseguir que haja autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para realizar a mudança, uma vez que o traçado da avenida é tombado.\nNo dia 14 de junho, a Seinfra informou, em nota, que previa a manutenção dos postes decorativos no trecho próximo ao relógio, com recuperação das estruturas e substituição das luminárias, enquanto os demais trechos deveriam receber iluminação em LED no padrão adotado pelo programa Brilha Goiânia. Agora, quase dois meses depois, o projeto prevê a substituição dos postes clássicos. Quando questionada sobre o motivo da mudança, a pasta respondeu à reportagem que a proposta estava em fase de estudo, passível de alterações.