Vendedores ambulantes da Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, começaram a ser retirados das vias públicas na última semana. O prazo, que estava definido para o dia 28 de fevereiro, foi prorrogado para o último dia 10. Desde então, auditores fiscais da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) deram início à fiscalização rotineira para evitar o retorno dos trabalhadores informais às calçadas. Parte dos lojistas reclamam de queda no movimento desde que a medida começou a ser implantada pela Prefeitura.\nEm 14 de janeiro, O POPULAR mostrou que os camelôs que ocupavam uma das principais vias da capital goiana haviam começado a ser notificados pela Sefic. Ao todo, foram 97 notificações. Até então, a gestão municipal já tinha promovido ações semelhantes na Região da 44 e na Avenida Castelo Branco, em Campinas. A proposta era de que eles fossem levados à Feira Hippie ou a galerias e estabelecimentos comerciais da Região da 44, mas a pasta não cita quantos aderiram a essas alternativas.