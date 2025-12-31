A discussão sobre as emendas impositivas dos vereadores de Goiânia junto ao orçamento municipal voltou a movimentar tanto a relação entre a Câmara e a Prefeitura como o noticiário do POPULAR, com a revelação de repasses muitas vezes milionários para entidades sem fins lucrativos. O fato chamou a atenção dos leitores pela falta de transparência quanto à real capacidade das instituições para executar os serviços propostos, à forma como elas foram criadas e à destinação dos recursos encaminhados.\nForam ao menos 15 casos noticiados pelo POPULAR com questionamentos sobre emendas impositivas autorizadas pela Prefeitura neste ano. Todas tiveram muita repercussão na sociedade, com manifestação de leitores nas publicações, mas pouca, oficialmente, no Legislativo e no Executivo municipal. Entre as autoridades, a discussão ficou restrita a maior agilidade na liberação das verbas, mudanças na legislação que afrouxaram os critérios para autorizar as entidades que poderiam receber os recursos e os valores a serem repassados.