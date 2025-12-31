Conhecido como o maior sino do mundo a badalar, o Vox Patris foi a grande novidade na da Romaria do Divino Pai Eterno este ano. Fabricado na Polônia, ele viajou de navio até o Porto de Santos, de onde veio para Goiás em carreta especial. Em 26 de junho, se ouviu sua primeira badalada, transmitida ao vivo pela TV Anhanguera. Durante a Festa de Trindade, fiéis e turistas puderam visitar o objeto gigante na obra do novo Santuário Basílica. Ele será ladeado por sinos menores, batizados como São João e São Lucas, também “poloneses”.\nMotos em corredores de ônibus abre gestão de Mabel em Goiânia\nA primeira promessa de campanha cumprida por Sandro Mabel foi liberar motos nos corredores preferenciais de Goiânia, onde só circulavam ônibus do transporte coletivo. A medida foi recebida com receio por motoristas de ônibus e técnicos da área de mobilidade, mas ao fim do ano a gestão a avaliou como positiva. Também em relação ao trânsito, o prefeito multiplicou pela cidade os pontos da chamada direita livre e abriu mais faixas em avenidas como a Jamel Cecílio/136, a 24 de Outubro e a Mutirão/Castelo Branco. Próxima intervenção, confirmada em dezembro, será mão única na T-10/T-55.