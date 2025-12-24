Tragédias, decisões políticas, casos de grande repercussão policial, debates judiciais, esportes, celebridades e fatos inusitados marcaram o interesse do leitor do O POPULAR ao longo de 2025. A nossa retrospectiva reúne reportagens que comoveram e mobilizaram a opinião pública ao longo do ano, como a morte de uma criança de 2 anos após ser esquecida dentro de um carro por uma dona de creche, o assassinato de uma funcionária pelo ex-companheiro dentro de um supermercado de Goiânia, estudantes de medicina que morreram após um carro sair da pista em uma rodovia, além da investigação sobre um casal dono de clínica acusado de deformar pacientes. A morte de Tasso Câmara, presidente de honra do Conselho Curador da Fundação Jaime Câmara, também causou grande comoção.\nEntre os conteúdos mais acessados estiveram ainda episódios que viralizaram nas redes sociais. Freiras ganharam repercussão internacional ao cantar beatbox e dar um show de dança durante uma fala sobre vocação, em Goiânia, e o cantor Zezé fez sucesso ao aparecer em rodeio em um Cybertruck. Um cardume gigante no Rio Araguaia e a chegada de um sino gigante a Trindade também chamaram atenção. Os casos políticos repercutiram ao longo do ano, como a destinação milionária de recursos públicos à associação privada que fica no próprio escritório de vereador, e à documentário sobre anjo ao custo de mais de meio milhão de reais. Houve investigações envolvendo agentes públicos, especialmente na Saúde da capital, e decisões administrativas que impactaram a gestão pública em Goiás após as eleições municipais.