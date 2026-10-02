-ADVOGADO MORTO EM RIO VERDE (1.3182880)\nO Tribunal do Júri da Comarca de Rio Verde, no sudoeste goiano, condenou Ronaldo Silvano Moreira a 16 anos, 7 meses e 31 dias de prisão pela morte do advogado Cássio Bruno Barroso em 2024. A vítima foi assassinada a tiros na porta do escritório onde trabalhava. Cabe recurso da decisão. Durante a votação, o Conselho de Sentença acolheu a tese da defesa de Ronaldo e reconheceu a participação de menor importância no homicídio, além de afastar as três qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) — promessa de recompensa, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito. Com a decisão, a conduta foi desclassificada para homicídio simples com minorante, resultando em 7 anos, 11 meses e 9 dias de prisão pelo assassinato. Ronaldo também foi condenado por: