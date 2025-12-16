Rildo Soares dos Santos, acusado de série de homicídios em Rio Verde, sofreu nesta segunda-feira (15) nova condenação, desta vez a 71 anos, 9 meses e 13 dias em regime fechado. Foi o segundo júri dele por crimes na cidade. Natália Martins, da 11ª Promotoria de Justiça, representou o Ministério Público de Goiás no caso, sobre o feminicídio de Monara Pires, em 7 de julho.\nSegundo a denúncia, Rildo atraiu a vítima a um terreno baldio para consumirem entorpecentes juntos. No local, ele a atacou com golpes de ripa, a estuprou e ateou fogo na vítima, ainda viva, para ocultar seu corpo.\nVeja mais desdobramentos sobre o caso na TV Anhanguera: Polícia Civil concluí investigações sobre assassino em série\nA defesa do acusado requereu a desclassificação do crime de feminicídio para homicídio simples e absolvição dos crimes de estupro e ocultação de cadáver, mas os jurados acolheram os argumentos do MP-GO.