A proposta feita pela Prefeitura de Goiânia a ambulantes que devem sair das calçadas da Avenida 24 de Outubro, em Campinas, e da Avenida Anhanguera, no Centro, ainda enfrenta resistência por parte dos mais de 130 notificados. O Paço tem apresentado alternativas para os trabalhadores informais que foram notificados neste mês em ambos os locais, como a Feira Hippie e galerias na Região da 44, mas a solução tem desagradado a categoria e a reunião promovida nesta quinta-feira (15) terminou sem um acordo entre as partes.\nApós a notificação dos camelôs espalhados pela Avenida Anhanguera nesta quarta-feira (14), a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) promoveu uma reunião na sede da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) para prestar esclarecimentos. Realizado na manhã desta quinta-feira, o encontro reuniu também ambulantes da Avenida 24 de Outubro, que têm agora um prazo de 15 dias para regularização. E a reclamação foi semelhante entre os mais de 40 presentes.