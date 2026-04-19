10 pessoas da mesma família foram mortas em um crime que chocou o país (Reprodução/Redes sociais)\nO Tribunal do Júri de Planaltina, no Distrito Federal, condenou neste sábado (18) cinco réus acusados de envolvimento na chacina que matou dez pessoas da mesma família, inclusive três crianças, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Ao todo, as penas somadas ultrapassam 397 anos de prisão. Os réus foram condenados pela prática crimes de homicídios qualificados, roubo, ocultação e destruição de cadáveres, sequestro, fraude processual, associação criminosa e corrupção de menor.\nAo POPULAR, a defesa de Fabricio Canhedo diz respeitar a decisão dos jurados, mas que vai recorrer da sentença, pois acredita que a condenação pelo crime de homicídio foi injusta e contrária às provas dos autos e que houve excesso de dosimentria. As defesas dos demais condenados não retornaram contato até a última atualização desta matéria.