A reforma do conjunto arquitetônico da Praça Cívica, com previsão de ser concluída até o fim de fevereiro de 2026, é apenas o início de um amplo projeto de requalificação do Centro de Goiânia, segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Enquanto toca obras dos prédios públicos tombados pelo pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a pasta começou a estruturar, ainda internamente, propostas para que as demais construções com características art déco da Região Central passem por revitalização a partir do próximo ano.\n“Estamos começando os estudos para uma verdadeira revitalização do Centro, e não só prédio por prédio. Estamos iniciando o estudo de ocupação, incentivo para proprietários, revitalização de fachadas. Algo maior”, adianta a secretária da Secult, Yara Nunes. A ideia inicial se concentra na Avenida Goiás, onde muitos edifícios art déco foram descaracterizados ao longo das décadas.