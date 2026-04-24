A região do Rio Bacalhau, no setor homônimo, na Cidade de Goiás, deve ter restrição para fluxo de carro. A medida foi determinada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) do município após ter sido identificado nesta quinta-feira (23) o fechamento com cerca em um dos acessos do rio pelos donos de uma propriedade privada próximo à ponte sobre o curso hídrico. Segundo a pasta, a medida é motivada para evitar episódios de depredação e vandalismo na área particular, além do uso irregular de som automotivo e poluição.\nTitular da Semma da Cidade de Goiás, Lucas Clementino dos Santos, explica que a pasta foi noticiada sobre o fechamento de um dos acessos do Rio Bacalhau na manhã desta quinta-feira. “Ao realizar a investigação, identificamos que o fechamento foi feito nesta quarta-feira (22) por parte do espólio de Urbano Berquó. A ação aconteceu à revelia, sem reportar ou consultar o Executivo municipal. Imediatamente, nesta quinta-feira, às 14h, foi feita uma diligência por equipe de fiscalização no local, realizada uma medição do lote e feita a notificação da responsável. No mesmo momento, o cercamento foi retirado pela proprietária”, afirmou o secretário.