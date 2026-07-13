As chuvas que se prolongaram neste ano, chegando a precipitações intensas já em junho, e retardaram a montagem das estruturas, não impediram que a temporada de férias do Rio Araguaia ocorresse, ainda que com adequações. Em Aruanã, o destino mais simbólico dos turistas goianos em julho, com mais água do que normalmente é esperado para esta época, rancheiros tiveram de se adaptar e até improvisar para fazer a recepção dos visitantes. O fenômeno climatológico também mudou a rotina dos pescadores – o rio se mostra mais piscoso, segundo frequentadores assíduos, embora algumas espécies de peixe estejam em tamanho menor do que o geralmente encontrado pelos praticantes da pesca esportiva.\nUm dos pontos mais conhecidos da temporada naquele município, a Praia do Cavalo este ano se formou em um ponto bem mais distante do rio, a cerca de 700 metros de Aruanã, do que em 2025. A cheia mais prolongada também fez com que o processo de montagem na praia se tornassem um desafio maior.