Registro da bacia do Rio Meia Ponte feito em 13/8/26 (Wildes Barbosa / O Popular)\nO Rio Meia Ponte entrou em Nível Crítico 1 devido ao baixo volume de água registrado no ponto de controle de captação, em Goiânia. A classificação foi publicada no Diário Oficial de Goiás nesta quarta-feira (23), por meio de portaria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Apesar do enquadramento, não há restrição de captação ou racionamento prevista para este nível, conforme o órgão. A Saneago informou que o abastecimento continua dentro da normalidade.\nDe acordo com o documento, a medida foi tomada após apuração da Superintendência de Recursos Hídricos e Informações Ambientais (SRH), que registrou vazão de 5.376 litros por segundo (L/s), no último sábado (19). O valor ficou abaixo do limite de 5.500 L/s estabelecido para o Nível Crítico 1. Segundo a portaria, o resultado manteve a média móvel de sete dias abaixo desse limite.