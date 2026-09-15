O Rio Meia Ponte entrou em nível de alerta de criticidade hídrica no ponto de controle localizado antes da captação de água de Goiânia. A situação foi oficializada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em portaria publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (15).\nApesar da redução da vazão do rio, a Saneago informou ao O POPULAR que a situação, neste momento, não compromete o abastecimento de Goiânia.\nA Semad explicou ao jornal O POPULAR, que não há uma data para que eventuais restrições obrigatórias de uso da água entrem em vigor. Segundo a pasta, essas medidas dependem de o rio atingir os níveis críticos definidos na resolução.\nPrefeitura de Goiânia vai recuperar área após dano ambiental causado por obra\nEleições 2026: água é o principal desafio climático do próximo governador de Goiás