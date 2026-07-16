O rio Meia Ponte está em nível de alerta desde o dia 7 de julho, com uma vazão inferior a 8,5 mil litros de água por segundo (L/s). Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) apontam que a vazão atual do manancial é de 8.289 L/s e o limite de segurança seria uma vazão de 9 mil L/s.\nA preocupação e a atenção com o nível e a vazão do manancial se dão pelo fato da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, dividida em Alto Meia Ponte e João Leite, ser a principal fornecedora de água para a Região Metropolitana de Goiânia. O nível indica a altura vertical da água (em metros), enquanto a vazão mede o volume de água que passa por um ponto do rio a cada segundo (em m³/s).\nAmma quer retirar peixes exóticos de parques de Goiânia\nComo a principal cachoeira do Salto Corumbá voltou a correr após ficar seca por mais de 250 anos