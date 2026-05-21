Rio Quente, no sul goiano (Reprodução/Prefeitura de Rio Quente)\nRio Quente foi eleita a melhor cidade de Goiás para viver em 2026, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil. Em uma escala que vai até 100, a cidade, que fica no sul do estado e abriga o maior rio de águas termais do mundo, atingiu 69,53 pontos. Goiânia aparece em segundo lugar no ranking, com 69,47.\nConfira a seguir a lista com as dez melhores cidades goianas e as respectivas pontuações:\nRio Quente - 69,53\nGoiânia - 69,47\nCatalão - 67,00\nQuirinópolis - 66,68\nAnicuns - 66,67\nNova Aurora - 66,66\nAnápolis - 66,63\nGoianésia - 66,53\nCeres - 66,51\nAlto Horizonte - 66,48\nNo ranking nacional, Rio Quente aparece na 52ª posição. O município, que é um dos principais destinos turísticos de Goiás, tem uma população de 4.033 habitantes. Os dados foram divulgados pelo IPS Brasil nesta quarta-feira (20).