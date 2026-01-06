-CHUVA_RIO_VERMELHO_TRANSBORDA (1.3357815)\nO Rio Vermelho transbordou e ruas ficaram alagadas após chuva forte que atingiu a cidade de Goiás, desde a madrugada desta terça-feira (6). Pelas imagens, é possível ver que o Córrego Manoel Gomes também teve um grande volume de água e alagou também a praça em frente ao prédio histórico da prefeitura (veja acima).\nAo POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que por volta das 5h, os pluviômetros (aparelho meteorológico usado para coletar e medir a quantidade de precipitação), registraram 53 centímetros (cm) de nível do rio, o que é considerado normal.\nContudo, as chuvas alcançaram o volume de 115 milímetros (mm) ainda no início da manhã, chegando a 130 mm antes do meio-dia, situação em que aumentou consideravelmente o nível da bacia, por volta dos 4 metros, conforme Amorim.