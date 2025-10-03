Diante dos recentes casos de intoxicação por metanol registrados em São Paulo, o secretário de Saúde de Goiás, Rasível dos Reis, recomendou que a população suspenda o consumo de bebidas destiladas até a situação ficar resolvida. Nesta quinta-feira (2), uma força-tarefa envolvendo as forças de segurança, a Vigilância Sanitária e o Programa de Defesa do Consumidor (Procon) foi iniciada em distribuidoras e bares de Goiânia, para apreender possíveis bebidas adulteradas. Paralelamente, médicos e hospitais do Estado estão com orientações sobre os protocolos de identificação e tratamento de possíveis casos de envenenamento.\n“É a melhor medida preventiva neste momento (...) A intoxicação por álcool metílico é gravíssima. Pode levar o paciente ao óbito”, afirmou Reis, em coletiva sobre a força-tarefa. No mesmo dia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou recomendação de a população evitar o consumo de bebidas destiladas. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) recebeu notificações de 59 casos de intoxicação por metanol – 53 em São Paulo (11 confirmados e 42 em investigação), 5 em investigação em Pernambuco e 1 no Distrito Federal. Há um óbito confirmado e sete em investigação.