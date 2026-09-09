Relatórios elaborados pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia apontam para o risco de surgimento de uma grande voçoroca – erosão em estágio bastante avançado e de difícil recuperação – dentro da área de preservação permanente (APP) do Jardim Botânico de Goiânia, entre a Vila Redenção e o Setor Pedro Ludovico, e a possibilidade de colapso ambiental no trecho que vier a ser afetado. A única solução seriam obras urgentes de drenagem, para impedir que a água da chuva continue chegando com força ao local. Porém, a Prefeitura não diz se tem previsão de obras para lá e oficialmente nada foi anunciado até o momento.\nTécnicos da Amma estiveram na APP do Jardim Botânico por duas vezes no começo de setembro, uma delas em trecho mostrado pelo POPULAR em reportagem do dia 27 de agosto, na qual é relatada a preocupação de moradores da Vila Redenção com o tamanho e a extensão de erosões dentro do parque, próximas a uma das nascentes do Córrego Botafogo. A outra vistoria foi nas erosões dentro do Viveiro Redenção, que também fica dentro do parque e é administrado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A preocupação da agência é que as erosões destes dois pontos da APP se encontrem, formando assim uma voçoroca.