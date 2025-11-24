A espirradeira (Nerium oleander) também conhecida como Oleandro, é uma planta ornamental presente em diversos estados brasileiros. No entanto, é uma das mais perigosas. Todas as partes da espécie são tóxicas para humanos e animais.\nA planta tem origem no Mediterrâneo e no oeste da China e é usada há décadas no paisagismo urbano. Suas flores chamam atenção em tons de branco, amarelo, rosa e vermelho. Isso explica por que ela aparece em ruas e praças em todas as regiões do país.\nSegundo o Flora do Brasil (JBRJ), a espirradeira ocorre em vários estados. Norte (Tocantins); Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).