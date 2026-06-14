-Vídeo: alho (1.3421796)\nUm vídeo que mostra o ritmo impressionante de trabalhadores no plantio de alho em uma fazenda, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, viralizou nas redes sociais pela velocidade do trabalho da equipe. Nas imagens, os profissionais aparecem depositando os dentes de alho nos canteiros em um ritmo acelerado, parte de uma produção que abrange cerca de 700 hectares por ano na região e mobiliza centenas de trabalhadores (confira o vídeo acima).\nAo POPULAR, João Lucas Ferreira Cruz, apontador de mão de obra de 25 anos, contou que o registro foi feito em abril. Segundo ele, a lavoura está localizada em uma região conhecida como Campos Lindos.\nTodo ano a gente planta lá e em outras localidades também, como São Gabriel e Unaí. Nessa região toda, a gente planta em torno de 600 a 700 hectares de alho por ano. E é daquele jeito mesmo [rápido]. Tem gente melhor ainda, porque no dia a dia ali é espontâneo. Eu já cheguei a apontar 5.000 metros por cada dupla. Os caras são bons, viu?".