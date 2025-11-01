Marcos Vinicius da Silva Lima, vulgo Rodinha ou Brancão, de 27 anos, e Fernando Henrique dos Santos (Fernandinho), de 29, eram líderes do Comando Vermelho e chefes do tráfico de drogas em Goiás, segundo o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), Felipe Curi. Eles estão na lista dos seis goianos que morreram durante a megaoperação em comunidades fluminenses, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Ambos traficantes possuem diversas passagens criminais em Goiás.\nDurante coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (31), o titular da (PCERJ) Rodinha era chefe do tráfico em Itaberaí e Goiânia. Conforme apuração do O POPULAR, Rodinha chegou a ser preso por roubo majorado, receptação, tráfico de ilícitos e uso indevido de drogas em Aparecida de Goiânia, crimes cometidos em 2019. Ele foi condenado no processo a oito anos e sete meses de prisão em regime fechado e multa, mas foi solto em 2024 após a Justiça entender que as provas foram obtidas sem ordem judicial. A ação ainda tramita no Poder Judiciário.