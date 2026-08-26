A BR-153 será totalmente interditada no Trevo Sul de Rialma, no km 303, nesta quarta-feira (26), para a detonação de rochas às margens da rodovia. O bloqueio está previsto para começar por volta das 14h20 e deve durar cerca de duas horas e meia. A intervenção faz parte das obras de duplicação do trecho.\nAntes da detonação, equipes iniciarão os procedimentos de segurança a partir das 7h30. Entre as medidas está a retirada temporária de moradores em casas próximas ao ponto onde será realizada a explosão.\nDurante a interdição, a passagem de veículos poderá ser liberada de forma alternada pelo sistema “pare e siga”, conforme as condições de segurança e o andamento dos trabalhos. A previsão é de que toda a operação seja encerrada até as 18h.\nAvenida no setor Campinas será interditada para obras que devem durar 90 dias