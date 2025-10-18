-RODOVIA_DA_JABUTICABA (1.3325389)\nDepois de décadas de espera, a pavimentação da GO-319, conhecida como Rodovia da Jabuticaba, finalmente foi concluída (veja o vídeo acima). A via, que liga o distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia, a Aragoiânia, será inaugurada oficialmente no dia 1º de novembro deste ano e representa um importante avanço para a economia e o turismo da Região Metropolitana de Goiânia, segundo os produtores.\nO município possui 128 produtores cadastrados, com cerca de 67 mil pés de jabuticaba. Destes, mais de 50 mil já estão em produção, com safra anual superior a 2,8 mil toneladas. Os dados foram divulgados em 2023 pelo POPULAR.\nA GO-319 ganhou o apelido especialmente por passar pela Fazenda e Vinícola Jabuticabal, reconhecida nacional e internacionalmente por abrigar o maior pomar de jabuticabeiras do mundo, com mais de 42 mil árvores plantadas em 140 hectares. A fazenda recebe milhares de visitantes a cada temporada da fruta, que ocorre entre agosto e novembro.