Obras começaram em julho deste ano (Divulgação/Ecovias Araguaia)
Um trecho da BR-153, popularmente conhecida como 'rodovia da morte', começou a ser duplicado em Goiás e Tocantins. Assim, a ponte sobre o Rio das Almas deve ser ampliada para atender a pista duplicada. As obras contam com investimento de mais de R$ 500 milhões, conforme a Ecovias Araguaia, concessionária que administra a rodovia e é responsável pelas obras.
Com investimento do Governo Federal, as obras foram iniciadas em julho deste ano e devem ser concluídas no segundo semestre de 2026. Elas contemplam, em Goiás, os municípios de Rialma, Rianápolis, Uruaçu e Campinorte. No Tocantins, ocorrem em Talismã, Alvorada e Figueirópolis.