Obras de pavimentação tiveram início em julho deste ano e vão custar pouco mais de R$ 72 milhões (Divulgação/Goinfra)\nUm trecho de 31,9 km da rodovia GO-219, entre Bela Vista de Goiás e Hidrolândia, está sendo asfaltado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). A pavimentação teve início em julho de 2025 e tem por objetivo fortalecer a infraestrutura viária da região.\nO POPULAR apurou que o valor investido na obra é de pouco mais de R$ 72 milhões e previsão de conclusão das obras é em 2026. De acordo com a Goinfra, por meio da pavimentação os municípios de Hidrolândia e Bela Vista de Goiás serão interligados à GO-020 e à GO-147.\nConstrução do Centro Aquático, no autódromo, está prevista para abril de 2026\nObras no Sudoeste devem elevar valor de produção acima de R$ 1 bilhão