Trecho da GO-060, entre Goiânia e Trindade (Divulgação/Goinfra)\nA GO-060 passará por uma restauração no trecho que liga Goiânia a Trindade, na Região Metropolitana da capital. As obras começam nesta terça-feira (31) e devem seguir até o dia 25 de abril. Além disso, segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), os serviços serão realizados por etapas, com interdições de até cinco quilômetros por vez (veja o cronograma ao final do texto).\nOs trabalhos começam pela pista no sentido Trindade a Goiânia. Durante os serviços, o tráfego será desviado para a pista contrária, sendo que os motoristas também poderão utilizar rotas alternativas (veja o mapa ao final do texto). A fim de manter a segurança, a Goinfra orienta que os condutores reduzam a velocidade para 40 km/h nos trechos em obras e respeitem a sinalização.