-ACIDENTE_BR153_CAMPINORTE (1.3314919)\nA rodovia onde morreram oito pessoas, seis da mesma família, é a mesma do acidente que matou estudantes da Universidade Federal do Pará (UF-PA), em julho deste ano. A via está entre as dez mais perigosas do Brasil. A colisão envolvendo um caminhão, dois carros de passeio e uma moto aconteceu, na tarde de sábado (20), no km 171, da BR-153, em Campinorte, na região norte de Goiás (veja vídeo acima).\nA Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO) informou que seis vítimas eram da mesma família. Morreram José Mário da Silva Souto, 38 anos, e Dayane Pereira dos Santos, de 32. Eles estavam com os quatro filhos: Victor Reginaldo Abner dos Santos Souto, 17, Emanuela Vitória, 14, e José Arthur, de 10. O mais novo, Théo, de 3 anos, foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal de Campinorte, e não resistiu aos ferimentos.