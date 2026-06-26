Para a igreja, a Romaria é descrita em três palavras: “entrega, devoção e fé” (Divulgação / Associação filhos do Pai Eterno)\nA Romaria de Trindade começou na manhã desta sexta-feira (26), ao som da Alvorada Festiva, em Trindade, na Região Metropolitana. Conforme divulgado pelo Santuário Pai Eterno, a festa tem duração de dez dias. Ao longo da programação, os fiéis contarão com uma extensa programação até a madrugada, desde o maior sino do mundo, o Vox Patris, além de batismos, missas e até uma experiência imersiva que acontecerão até a madrugada (veja programação completa ao final do texto).\nA programação da tarde e noite do primeiro dia de evento segue até a madrugada de sábado (27). Segundo o santuário, a programação desta sexta-feira (26) conta com o toque do maior sino do mundo, Vox Patris às 18h, no canteiro de obras do Novo Santuário. Além disso, ao longo do dia haverá visitas guiadas, confissões e eucaristia com grupos.