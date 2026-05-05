A Romaria de Trindade neste ano terá um espaço imersivo em que os fiéis poderão ver a história da festa religiosa. A sala está sendo construída ao lado do sino Vox Patris, na área onde é erguido o novo Santuário Basílica da cidade. A obra do espaço novo, mais a tecnologia que será utilizada na sala, custaram mais de R$ 1 milhão. A igreja, no entanto, segue em obras e só terá missas diárias daqui a três ou quatro anos. O evento espera receber 4 milhões de fiéis neste ano.\nSegundo o padre Marco Aurélio Martins da Silva, atual reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, o espaço onde está sendo construída a nova sala já funcionava como um local de convivência dos romeiros. A diferença neste ano é que os fiéis terão a experiência imersiva, feita por meio da exibição de imagens e do uso de tecnologia multimídia, que será permanente, ou seja, a estrutura não será desmontada depois da festa.