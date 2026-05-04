Romeiros caminhando até a basílica do Divino Pai Eterno (Divulgação/ Divino Pai Eterno)\nFoi dada a largada para a Romaria do Divino Pai Eterno 2026. A quase um mês e meio do início do evento, autoridades em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, se reuniram em uma coletiva para destacar os preparativos para o evento, que promete ser ainda maior que o do ano passado e vai acontecer de 26 de junho a 5 de julho.\nNesta segunda-feira (4), o Padre Marco Aurélio destacou que, na Romaria deste ano, espera-se mais de 4 milhões de pessoas, 10 dias de duração e novidades na estrutura, que espera reunir fiéis de todo o país.\n(CORREÇÃO: O Popular errou ao informar que a expectativa de público era de 4 mil pessoas. O correto é 4 milhões. A informação foi corrigida às 15h04).\nSegundo o religioso, a preparação da romaria começa logo após o término da primeira, para que esteja de acordo com as expectativas do romeiro que se prepara para este momento. “Temos banheiros já organizados e melhores, uma estrutura dentro do santuário preparada para que o romeiro tenha um ambiente de oração mais propício, o canteiro de obras do novo santuário preparado e o ambiente da cidade sintonizado com a prefeitura”, explica o padre.