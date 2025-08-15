-Romeira caiu de morro no Muquém (1.3300351)\nUma romeira de 71 anos morreu após cair de um morro ao tentar subir para rezar, relatou a Diocese de Uruaçu, responsável pelo Santuário Diocesano de Nossa Senhora D'Abadia do Muquém. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), a corporação foi acionada pela igreja para um resgate no Morro do Cruzeiro da Serra, no Povoado do Muquém, em Niquelândia, no norte de Goiás (veja vídeo acima).\nO acidenteu na manhã de quarta-feira (14) e a idosa foi identificada como Alice Gonzaga Coelho, moradora de “Brasilinha”, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. A Diocese de Uruaçu, informou, por meio de nota, que a vítima estava com um grupo de pessoas que de maneira espontânea subiu o morro.\nDesde o primeiro momento, o Santuário prestou toda a assistência possível aos familiares, acompanhando de perto cada etapa do atendimento", cita trecho do comunicado (veja íntegra da nota ao final deste texto).